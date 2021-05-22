Москва, , 09:32 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) считает, что зарубежные IT-компании, в частности, Google и Facebook, откроют свои филиалы в Российской Федерации после того, как появится такое требование российского законодательства. Об этом Пушков заявил в интервью ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Государственную думу был внесен законопроект, который обязывает владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов с суточной аудиторией свыше 500 тысяч российских пользователей создать на территории России представительства или же учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний. Пушков является одним из авторов этого законопроекта.

Политик считает, что западные IT-гиганты, к примеру такие, как Google и Facebook, после принятия этого законопроекта, откроют свои филиалы или представительства в России, так как им совершенно не выгодно терять огромную часть информационного рынка.

«Я уверен, что при последовательной и принципиальной линии с российской стороны эти компании изберут соблюдение российских законов. Я не предвижу того, что Google или Facebook откажутся регистрироваться в России», — сказал Пушков.

Он отметил, что если эти компании откажутся, то будут заблокированы и в итоге потеряют российский сегмент. Для них нет особого смысла терять значительную часть информационного рынка из-за «глупой принципиальности», считает сенатор.

По мнению Пушкова, вряд ли хоть одна из зарубежных IT-компаний откажется открывать свое представительство или филиал в России. Требования законопроекта он считает достаточно разумными — они вовсе не карательные и не запретительные.