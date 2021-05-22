Уфа, , 09:40 — REGNUM Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров пройдёт в Уфе с 11 по 23 августа. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Сообщается, что в этих соревнованиях примут участие около 1,5 тысяч борцов из 65 стран мира. Борцовские татами на время его проведения будут развернуты в «Уфа-Арене».

"Лучшие из этих юниоров уже через три года будут защищать честь своих стран на Олимпиаде в Париже. Уфимцы и гости города смогут этим летом лично убедиться в силе и ловкости каждого борца», — приводит пресс-служба слова президента Федерации спортивной борьбы РФ Михаила Мамиашвили.

Отмечается, что в настоящее время в Башкирии свыше восьми тысяч человек занимаются спортивной борьбой и борьбой на поясах.

«Мы гордимся нашими мастерами спорта международного класса, чемпионами мира и тем, что именно Уфу выбрали местом проведения мирового Первенства по спортивной борьбе. Эти соревнования мы организуем на высоком уровне», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при главе региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 18 спортсменов из Башкирии выступят на Паралимпиаде в Токио в 2021 году.