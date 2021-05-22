Анкасвилл, США, , 09:33 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шаблий одержал верх над британцем Элфи Дэвисом в поединке на турнире организации Bellator, проходившем в Анкасвилле. Об этом 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу российскому спортсмену.

Отметим, это 20-я (17 — досрочно) победа в активе 28-летнего Александра Шаблия при трех поражениях. Для 28-летнего Элфи Дэвиса данное поражение стало четвертым при 11 (пять — досрочно) победах.