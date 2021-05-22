Челябинск, , 09:14 — REGNUM В Челябинске стартовал чемпионат России по компьютерному спорту 2021. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Первый соревновательный день начнётся с матчей по мобильной тактической игре Clash Royale. Официальное открытие чемпионата ожидается в 18:00 по местному времени (16:00 МСК).

Напомним, что в рамках чемпионата также пройдут матчи по Dota 2, NHL 21, Tekken 7, Starcraft II и DCL — The Game. Победитель в каждом виде программы будет определён 23 мая 2021 года.

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