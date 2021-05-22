Сент-Луис, США, , 09:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланщ» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сент-Луис Блюз» во третьем матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась в пользу гостей со 1:5.

В составе победителей голами отметились Райан Грейвс (22-я минута), Алекс Ньюхук (33-я), Тайсон Джост (37-я), Брендон Саад (54-я) и Джейти Компер (60-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «блюзменов» стал Тайлер Бозак (37, в большинстве).

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился во встрече одной результативной передачей. Российские форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча счет в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли стал 3−0 в пользу «Колорадо».