Бишкек, , 09:34 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 308 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

Вакцинация от COVID-19 в Киргизии xinhuanet.com

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С начала пандемии в республике выявили 102 186 случаев инфицирования. 95 446 инфицированных выздоровели (332 человека за сутки). Скончались 1743 человека (восемь человек за сутки).

На лечении находятся 3970 человек. 1521 человек получает лечение в условиях стационаров медицинских учреждений, 2449 — получают медицинскую помощь амбулаторно.

За сутки в Киргизии коронавирусом заразились шесть медицинских работников. Всего в республике с начала пандемии зарегистрировали 4584 случая инфицирования коронавирусом медицинских работников, 4521 из них выздоровел.

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