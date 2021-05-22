Уфа, , 09:06 — REGNUM Женщина, которая предположительно сидела на дороге, скончалась после наезда на нее автомобиля в Башкирии. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что трагедия произошла ночью 21 мая в Белокатайском районе. Автомобиль «Renault Duster», под управлением 61-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа на 62 км автотрассы Большеустьикинское-Новобелокатай наехал на 32-летнюю женщину.

Отмечается, что местная жительница получила на совместимые с жизнью травмы. По словам водителя, пострадавшая она сидела на проезжей части.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе погиб 13-летний велосипедист после наезда на него автомобиля КамАЗ.