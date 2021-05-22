Уфа, 22 мая, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Женщина, которая, предположительно, сидела на проезжей части, скончалась после наезда на нее автомашины в Башкирии. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что трагедия произошла ночью 21 мая в Белокатайском районе. Автомобиль Renault Duster под управлением 61-летнего мужчины, проживающего в Ямало-Ненецком автономном округе, на 62-м км автотрассы Новобелокатай — Большеустьикинское наехал на 32-летнюю женщину.

Отмечается, что местная жительница получила несовместимые с жизнью травмы. По словам водителя, пострадавшая одна сидела на дороге.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе погиб 13-летний велосипедист после наезда на него автомобиля КамАЗ.