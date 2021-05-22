Эдмонтон, Канада, , 09:06 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» переиграл в овертайме команду «Эдмонтон Ойлерз» во втором матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в овертайме в пользу гостей с минимальным счетом 0:1.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 0:0. Победу «Виннипегу» в овертайме принес гол Пола Штястны (65-я минута).

Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча счет в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли стал 2−0 в пользу «Виннипега».