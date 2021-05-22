Барселона, Испания, , 09:01 — REGNUM Одна из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress в 2021 году пройдёт в Барселоне с личным участием большинства докладчиков. Об этом сообщил на пресс-конференции глава занимающейся организацией мероприятия компании GSM Association Матс Гранрид.

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Конференция и выставка Mobile World Congress проводится ежегодно с 1987 года. В мероприятии принимают участие ведущие представители мобильной индустрии: операторы связи, производители устройств и программного обеспечения.

В 2020 году выставка была отменена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Представитель компании-организатора GSM Association Матс Гранрид заявил, что в 2021 году мероприятие пройдёт в смешанном формате.

Более 70% из 600 докладчиков конференции лично выступят в Барселоне с 28 июня по 1 июля. Для остальных выступлений будет использоваться видеосвязь.

Ожидается, что всего мероприятие посетит до 50 тысяч человек. Обычно Mobile World Congress привлекает более 100 тысяч посетителей. Гранрид добавил, что конференция будет отменена только в том случае, если правительство Испании закроет границы страны при ухудшении эпидемиологической ситуации.