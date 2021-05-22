Ташкент, , 09:05 — REGNUM В Узбекистане за сутки от коронавируса вакцинировались 46 018 человек, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Из 46 018 человек первой дозой препарата были вакцинированы 15 046 человек, второй — 30 972.

По состоянию на 22 мая в республике вакцинировались 1 558 439 человек. 1 169 359 человек прошли первый этап вакцинации, 389 080 — второй, завершив вакцинацию.

В числе лидеров по темпам вакцинации: Ферганская область (209 255 человек), Андижанская область (195 244 человека), Наманганская (173 706) и Самаркандская область (154 560).