Уфа, , 08:56 — REGNUM 18 спортсменов из Башкирии выступят на Паралимпиаде в Токио в 2021 году. Об этом сообщил и.о. президента Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков по видеосвязи на первом заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при главе Башкирии в Уфе.

«Башкирия — на высоком счету в стране по качеству подготовки к адаптивным видам спорта и участию в паралимпийском движении. Из 260 российских паралимпийицев в Токио выступят 18 спортсменов из республики. Они будут соревноваться в лёгкой атлетике, настольном теннисе, плавании, велоспорте и фехтовании», — приводит пресс-служба правительства Башкирии слова Рожкова.

Отмечается, что на Олимпиаду в Токио Башкирия делегирует в сборную РФ 12 спортсменов.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в республике развивают 31 базовый вид спорта: в 136 спортивных учреждениях тренируются порядка 100 тысяч человек.

«Мы создаём условия для подготовки чемпионов и развития массового спорта. Только в прошлом году мы ввели 104 спортсооружения, 14 спортивных залов, три плавательных бассейна, 115 объектов городской спортивной инфраструктуры. В рейтинге регионов по числу спортсооружений — а их у нас почти 13 тысяч — мы вторые в стране после Москвы», — заявил Хабиров на заседании.

Сообщается, что в текущем году в регионе намерены открыть ещё 12 спортивных объектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить многофункциональный спортивный комплекс. Предполагается, что на реализацию данного проекта необходимо будет направить 1,2 млрд рублей.