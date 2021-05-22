Сеул, , 08:47 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 13 673 человека. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 22 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 787 570 человек.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 061 032 человека, а препаратом Pfizer — 1 726 538 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 221 916 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 1 707 528 человек.

Между тем за последние три дня (20−22 мая) в стране было зарегистрировано 1006 случаев побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 22 413 случай.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на восемь человек, до 148.