Анкасвилл, США, , 08:47 — REGNUM Бразильская боец смешанного стиля (ММА) Крис Сайборг Жустину победила досрочно американку Лесли Смит в поединке, на кону в котором стоял ее титул чемпиона организации Bellator в полулёгком весе, проходившем в Анкасвилле. Об этом 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В конце пятого раунда бразильянка отправила свою оппонентку в нокдаун, и стала ее добивать, после чего рефери остановил поединок и засчитал американке поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 24-й (20 — досрочно) для 35-летней Крис Сайборг Жустину при двух поражениях. 38-летняя Лесли Смит потерпела девятое поражение при 12 (пять — досрочно) победах.