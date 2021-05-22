Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Создатели нового фильма «Горец» начали переговоры с актёром Генри Кавиллом об участии в проекте. Об этом сообщает электронный журнал Deadline со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, работа над перезагрузкой «Горца» уже началась. Сюжет нового фильма держится в секрете, поэтому неизвестно, сыграет ли Кавилл одного из уже известных персонажей этой серии или нового героя.

Режиссёром новой версии фильма «Горец» стал Чад Стахелски, продюсерами — Нил Мориц и Джош Дэвис. Над сценарием работает Керри Уильямсон.

Оригинальный фильм «Горец» режиссёра Рассела Малкэхи вышел в 1986 году. После этого во вселенной «Горца» вышло ещё четыре фильма и три телесериала.

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