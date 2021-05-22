Киев, , 08:38 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 4606 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в стране зарегистрировали 2 179 988 случаев инфицирования SARS-CoV-2. 1 941 625 человек выздоровели (12 586 за сутки), 49 279 умерли (178 человек за сутки).

За сутки в медицинские учреждения были госпитализированы 1665 человек.

За последние сутки наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в Днепропетровской области (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) (оккупированная Украиной часть ДНР — ИА REGNUM) и Киевской (303) областях.

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Напомним, ранее министерство здравоохранения Украины анонсировало начало вакцинации от коронавируса жителей ДНР, ЛНР и Крыма.