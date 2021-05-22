Нашвилл, США, , 08:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» переиграл в овертайме команду «Каролина Харрикейнз» в третьем матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 5:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. У «Нэшвилла» шайбами отличились Райан Эллис (5-я минута), шведский форвард Филип Форсберг (20-я), финский нападающий Микаэль Гранлунд (35-я, при игре 5×3) и Райан Джохансен (46-я), в составе «Харрикейнз» голы забили финский форвард Себастьян Ахо (16-я), Джордан Стаал (24-я), Винсент Трошек (33-я, в большинстве) и Брэтт Песке (57-я).

Победу «Предаторз» в овертайме принес гол Мэтта Дюшена (95-я).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет в игре одну результативную передачу. Российский защитник «Нэшвилла» Яков Тренин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча счет в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли стал 2−1 в пользу «Нэшвилла».