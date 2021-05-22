Уфа, , 08:35 — REGNUM Обстоятельства травмирования женщины во время спуска по пандусу подземного перехода коляски с сыном-инвалидом устанавливают в Башкирии. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что в СМИ была опубликована информация о том, что в Уфе 10-летний ребенок-инвалид, который передвигается на коляске, и его мать спускались по пандусу в подземном переходе около остановки «Башкирский государственный аграрный университет». В какой-то момент они упали. В результате падения женщина получила травмы, ее сын не пострадал. По мнению пострадавшей, угол наклона пандуса очень большой, поэтому пандус небезопасен при его использования людьми с ограниченными возможностями.

По данному факту была организована доследственная проверка, в ходе которой специалисты установят обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после передачи неблагоустроенного жилья инвалидам.