Сеул, , 08:32 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать рост цен на бензин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране выросла на 5,6 вон (~$0,005), до 1542,6 вон (~$1,37) за литр.

Известно, что цены на бензин в стране продолжают расти на протяжении трёх недель подряд.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1513,7 вон (~$1,34) за литр, а самые высокие — в Сеуле (1626 вон, ~$1,44).

Стоимость дизельного топлива также увеличилась на 5,1 вон (~$0,0045), до 1339,7 вон (~$1,19).