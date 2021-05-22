Ашхабад, , 08:35 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым министерству финансов и экономики предписано организовать работу по подготовке проектов госбюджета на 2022 год, сообщает 21 мая информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Уточняется, что до 1 ноября 2021 года необходимо сдать правительству Туркмении проекты государственного бюджета на 2022 год, а также проекты основных направлений социально-экономического развития и инвестиционной программы республики.

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Также в соответствии с постановлением необходимо создать рабочую группу специалистов и организовать ее эффективную работу по подготовке указанных проектов.

Кроме того, до 1 июня 2021 года нужно разослать министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам велаятов и столицы Туркмении расчётные формуляры и методические указания для составления данных проектов.

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Напомним, за январь — март 2021 года ВВП Туркмении в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 5,9%.