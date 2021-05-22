Химки, Московская область, , 08:33 — REGNUM Российский боксер Евгений Романов одержал верх над другим российским спортсменом — Дмитрием Кудряшовым, и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также обладателем серебряного пояса WBC в новой весовой категории до 101,6 кг. Об этом 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бой проходил в подмосковных Химках и по итогам всех двенадцати заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 120:108, 119:109, 119:109 отдали победу Романову.

Отметим, эта победа стала 16-й (11 — нокаутом) в активе ни разу непобежденного 35-летнего Евгения Романова. Для 35-летнего Дмитрия Кудряшова, являющегося бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), это поражение стало четвертым при 24 (23 — нокаутом) победах.