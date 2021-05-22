Москва, , 08:17 — REGNUM Министерство внутренних дел России планирует ввести специальный правовой режим для мигрантов — «контролируемое пребывание». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Речь идет о ситуации, когда мигрант не имеет права находиться в России, но из-за сложившихся обстоятельства вынужден тем не менее оставаться на территории РФ. Такой специальный правовой режим, в случае его введения в законодательство, получит название «Контролируемое пребывание».

Такой режим, к примеру, будет применяться к иностранцам, в отношении которых приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из России в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний или участием в судебных разбирательствах.

Также этот режим может распространяться на иностранцев, подлежащих высылке из России, но при этом страдающих социально опасными инфекционными заболеваниями, или которым, например, выдано предписание Роспотребнадзора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции.

К тем мигрантам, которые будут находиться под действием такого правового режима, могут быть применены некоторые ограничения.

Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях будут внесены статьи об ответственности иностранных граждан за нарушение режима контролируемого пребывания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 1,6 миллиона мигрантов не выехали из России после того, как окончился срок их пребывания в стране, с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Режим «контролируемого пребывания» может позволить урегулировать правовой статус около 400 тысяч человек.