Уфа, , 08:17 — REGNUM Два инвестиционных проекта на общую сумму 4,5 млрд рублей планируют реализовать в Башкирии. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что планируется модернизировать производство автобусов на базе Нефаза. На эти цели инвестор намерен направить 4,1 млрд рублей. Кроме этого, на пустующих площадях АО ТЗА в г. Туймазы планируется создать индустриальный технопарк. Объем инвестиций составит около 400 млн рублей.

«Реализация таких глобальных инвестиционных проектов даст республике новые рабочие места и существенно увеличит налоговые поступления в региональный бюджет. Выбранная нами стратегия по созданию максимально комфортных условий для ведения бизнеса, как вы видите, подтверждает свою эффективность. И яркий пример этому, что в Башкирию приходят такие крупные инвесторы», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства республики Андрей Назаров.

Отмечается, что руководство республики готово предоставлять инвесторам льготы по налогам на прибыль и на имущество предприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют построить завод по производству морских контейнеров.