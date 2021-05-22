Нью-Дели, , 08:06 — REGNUM Министерство технологий Индии призвало американскую компанию Facebook отозвать новые правила политики конфиденциальности принадлежащего ей мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Индии.

По данным агентства, в правительстве Индии указали, что новые правила мессенджера противоречат положениям местного закона об информационных технологиях. Если американская компания не откажется от изменения правил, то правительство Индии может подать судебный иск.

Индия является одним из крупнейших рынков для WhatsApp — этот мессенджер использует около 500 млн жителей страны. Также в Индии тестируется платёжная система на базе WhatsApp.

Новые правила использования мессенджера WhatsApp вступили в силу 15 мая 2021 года. Одним из главных изменений стала возможность передачи данных о пользователях WhatsApp другим сервисам компании Facebook.

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