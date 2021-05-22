Абакан, , 08:06 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 30 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 22 893 (с начала года — 5371). Об этом 22 мая сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (15 человек), Черногорске (восемь), в Орджоникидзевском районе (четыре). В Абазе заразились два человека, в Ширинском районе — один.

В стационарах проходят лечение 110 (-3) пациента с COVID-19. Из этого числа двое — подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки два пациента с коронавирусом — мужчина 83 лет и женщина 68 лет. Всего с начала эпидемии умерли 548 человек (с начала года — 181).

За последние сутки в регионе завершил курс лечения и выздоровел 31 человек. С начала эпидемии — 21 848 человека (с начала года — 4945).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии.

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