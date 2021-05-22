Москва, , 08:05 — REGNUM В России отсутствуют предпосылки для возникновения дефицита бензина, заявил 21 мая заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин комментируя письмо Российского топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку.

«Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос. В среднем в мае ежесуточное производство топлива составляет около 67 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-95», — цитируют чиновника в пресс-службе Минэнерго РФ.

По словам Сорокина, дополнительный спрос на бензины марки АИ-92 и, в особенности, АИ-95 появляется ежегодно, эта ситуация прогнозируема, поэтому ведомство уже направило рекомендации нефтяным компаниям по увеличению биржевых поставок бензина в мае-июне этого года.

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Ранее в Минэнерго сообщали, что рост розничных цен на бензин в России с начала года находится в пределах инфляции, и текущая волатильность оптовых цен на бирже не повлияет на дальнейшее увеличение стоимости бензина на АЗС.

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