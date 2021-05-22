Ашхабад, , 08:03 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым была утверждена национальная программа по повышению иммунитета населения страны на 2021−2025 годы, а также план мероприятий по её реализации. Об этом 21 мая сообщает государственное информационное агентство республики «Туркменистан сегодня».

Уточняется, что документ по поручению Бердымухамедова разработало министерство здравоохранения и медицинской промышленности вместе с другими министерствами и ведомствами в целях защиты здоровья населения республики, профилактики болезней, а также «дальнейшего повышения осведомлённости населения в области медицины и личной ответственности каждого за укрепление своего здоровья».

Среди главных задач национальной программы перечислены: охрана здоровья населения, повышение профессионального уровня и знаний врачей в области иммунологии, внедрение знаний об основных критериях оценки функции иммунной системы и тому подобное.

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Напомним, ранее Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству направить в Индию гуманитарную помощь в связи с обострением эпидемиологической ситуации.