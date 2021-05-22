Аддис-Абеба, , 07:56 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 485 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 268 520. Также за минувшие сутки в стране умерли еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии от осложнений COVID-19 скончались 4060 человек.

Отмечается, что в настоящее время в Эфиопии числится 38 978 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, причем 512 пациентов находятся в критическом состоянии. Выздороветь смогли 225 480 человек.