Москва, , 07:51 — REGNUM Российским дачникам не стоит опасаться выращивать петрушку на своём участке, если только они не собираются делать это для получения семян, сообщил 22 мая правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго.

По его словам, включение семян петрушки кудрявой в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» не означает, что под запрет попадают листья растения.

«В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», — цитирует агентство «Прайм» собеседника.

Корчаго отметил, что если культивация семян петрушки производится для получения наркотического масла и это будет доказано, то гражданину грозит ответственность по ст. 228 УК РФ.

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