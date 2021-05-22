Москва, , 07:42 — REGNUM Российский рынок легковых и лёгких коммерческих автомобилей вырастет на 6,3% по итогам 2021 года, заявил вице-президент компании «АвтоВАЗ» по внешним связям Сергей Громак. Об этом сообщает портал «Автостат».

Громак отметил, что общие объёмы продаж новых легковых автомобилей в России в 2021 году могут достигнуть отметки 1,7 млн, что на 6,3% больше, чем в 2020 году. Представитель АвтоВАЗа добавил, что для поддержки авторынка потребуется продлить государственные программы спроса стимулирования рынка новых автомобилей.

В 2020 году российский автомобильный рынок упал на 9,1% до 1,6 млн автомобилей. В прошлом году падение продаж новых автомобилей было зафиксировано практически на всех мировых рынках из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак заявил, что в 2021 году ожидается рост продаж на российском автомобильном рынке.

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