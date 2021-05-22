Луганск, , 07:48 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 22 мая в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

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Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Логвиново и Золотое 5, которые были обстреляны с позиций ВСУ в населенных пунктах Луганское и Золотое 4.

Украинские силовики атаковали территорию ЛНР из гранатометов СПГ-9 и АГС, а также из стрелкового оружия.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки боевики ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. В результате обстрела ВСУ погиб защитник Республики.