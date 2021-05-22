Красноярск, , 07:28 — REGNUM В Красноярском крае за неделю с жалобами на присосавшихся клещей обратились 1430 жителей региона. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в период с 14 по 20 мая случаи присасывания клещей были зафиксированы на всей территории региона. Из 1430 зарегистрированных пострадавших 326 — дети. Всего же с начала сезона в крае зарегистрировали 3255 случаев присасывания.

В период с 14 по 20 мая в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 453 человека. Зарегистрировано 12 случаев подозрительных на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, всего с начала сезона — 23.

На контрольных пунктах наблюдений численность клещей составляет 71 экз/км в заповеднике Столбы и 30 экз/км в районе станции Снежница.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 4230 человек, из них детей и подростков до 17 лет — 1111 человек.

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