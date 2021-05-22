Киев, , 07:31 — REGNUM Президент Украины Владимира Зеленский 21 мая соответствующим указом №203/2021 ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая о применении санкций, сообщили 21 мая в пресс-службе президента Украины.

Пресс-служба украинского лидера также опубликовала два списка. В первом — физические лица, в отношении которых вводятся санкции, во втором — юридические.

Санкции были введены в отношении 674 физических лиц. В частности, под санкции попали глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, а также глава Крыма Сергей Аксенов.

В списке юридических лиц значатся 137 компаний, в том числе российские телекомпании НТВ, Первый канал, ТНТ, «Россия сегодня», а также российский сервис «Яндекс».

Контроль за осуществлением санкций возложен на главу СНБО Украины Алексея Данилова.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и ряду других российских предприятий.

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