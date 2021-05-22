Циолковский, Амурская область, , 07:23 — REGNUM Специалисты космодрома «Восточный» завершили общую сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б» с пакетом спутников британской компании OneWeb. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После сборки ракета-носитель с разгонным блоком «Фрегат» и 36 аппаратами OneWeb была установлена на транспортный агрегат перед вывозом на стартовый комплекс. Пуск назначен на 27 мая 2021 года. Предстоящий старт станет четвёртым полностью коммерческим пуском с космодрома «Восточный».

Британская компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. На орбите находится уже 182 таких аппарата, а общий состав группировки должен превысить 600 спутников.

Запуски спутников OneWeb осуществляются на коммерческой основе посредством российских ракет-носителей серии «Союз». Пуски проходят с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация планирует выйти на ежемесячные запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb с космодрома «Восточный».

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