Ханой, , 07:18 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Сообщается, что все случаи связаны с распространением инфекции в северных областях страны. В частности, 11 зараженных выявили в провинции Бакзянг, где в настоящее время находится крупный очаг COVID-19. Отмечается, что все зараженные контактировали уже с известными пациентами.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 4961. Ведомство уточняет, что из них 3482 случая связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом 1912 зараженных выявили с конца апреля 2021 года.