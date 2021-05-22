Барнаул, , 07:28 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай в ДТП на автодороге «Чуйский тракт» пострадали пять человек. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла около 01:26 по местному времени на 878-м километре автодороги «Чуйский тракт». За рулём легкового автомобиля Toyota Ipsum, который двигался в направлении Горно-Алтайска, находился 35-летний местный житель, не имевший прав управления транспортным средством. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

«В результате ДТП в районную больницу были доставлены водитель и четыре пассажира иномарки. Госпитализация потребовалась всем, за исключением одного пассажира. Все пострадавшие жители села Ортолык», — говорится в сообщении.

Сразу после аварии полиция не проводила освидетельствования водителя на опьянение из-за госпитализации — необходимый анализ будет проведён в больнице. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются в рамках административного расследования.

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