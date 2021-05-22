Владивосток, , 06:56 — REGNUM Между Владивостоком и Хабаровском возобновляется ежедневное движение фирменного поезда «Океан», ранее отменённое из-за снижения пассажиропотока в связи с угрозой COVID-19. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

«С 7 июня по 16 сентября АО «Федеральная пассажирская компания» возобновляет движение фирменного поезда №5/6 «Океан» ежедневным отправлением по маршруту Владивосток-Хабаровск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отправление поезда из Владивостока (№5) — в 20:57 по местному времени, из Хабаровска (№6) — в 09:51.

Отмечается, что в период с 7 по 30 июня пассажиры смогут приобретать билеты по выгодным специальным тарифам.

«Океан» получил статус фирменного поезда РЖД в 2003 году. Для пассажиров в нём предоставляется повышенный комфорт — в поезде работают кондиционеры, в вагонах класса люкс установлены отдельные душевые и телевизоры в купе.