Хараре, , 06:41 — REGNUM В Зимбабве стартовала общенациональная кампания по вакцинации против тифа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

Кампания будет проходить с 24 мая по 4 июня. Власти намерены в первую очередь привить более 6 млн детей возрастом от девяти месяцев до 15 лет.

«Это значительно снизить число детей, заболевающих тифом в стране, и позволит перейти от борьбы с тифом к борьбе с другим заболеваниям вроде холеры», — заявил глава ведомства Константино Чивенга.

Он добавил, что главными причинами заболевания тифом в Зимбабве является плохое качество воды и плохие санитарные условия. Чивенга подчеркнул, что вспышки COVID-19 не повлияют намерения властей страны бороться с тифом.