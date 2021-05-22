Луга , Ленинградская область, , 06:34 — REGNUM Более 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки 21 мая ознакомились с боевыми возможностями ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по обнаружению и уничтожению учебных целей на полигоне Лужский Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе розыгрыша тактического эпизода иностранным военным атташе были продемонстрированы особенности организации действий артиллерийских подразделений в составе разведывательно-огневого комплекса в обороне… Артиллерийские подразделения, получив координаты целей от операторов средств артиллерийской разведки и комплексов беспилотных летательных аппаратов, обнаружили и уничтожили мишени имитирующие объекты условного противника», — говорится в сообщении.

Офицерам иностранных государств было показано боевое применение 82-мм миномётов 2Б14 «Поднос», 120-мм миномётных комплексов 2С12А «Сани», 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» и 2А65 «Мста-Б», 152-мм самоходных артустановок 2С19М2 «Мста-С» с автоматизированной системой управления огня. Реактивную артиллерию залпового огня представляли 300-мм системы «Смерч» и «Торнадо-С». Противотанковые средства — ракетные комплексы «Корнет» и «Хризантема».

В Санкт-Петербурге для иностранных военных атташе накануне был проведён брифинг, на котором заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников рассказал гостям о структуре Сухопутных войск и развитии системы подготовки военнослужащих. Со спецификой и возможностями подготовки иностранных военнослужащих по специальностям ракетных войск и артиллерии дипломатов ознакомило руководство Михайловской артиллерийской академии.

Как сообщало ИА REGNUM, около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки ознакомились с боевыми возможностями зенитных ракетных комплексов дальнего действия С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия «Панцирь-С» на полигоне Ашулук Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России в Астраханской области.

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