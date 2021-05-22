Москва, 22 мая, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Специальный правовой режим для мигрантов, которые не должны оставаться в России, но не могут уехать из-за сложившихся обстоятельств, планируют ввести в МВД России. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима — «Контролируемое пребывание». Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам», — объяснил представитель МВД РФ.

По его словам, применение такого режима будет целесообразным в отношении мигрантов, в отношении которых, например, остановлено решение о высылке, либо выезд из России ограничен для исполнения назначенных наказаний. Кроме того, он может применяться в отношении лиц, находящихся на самоизоляции по предписанию Роспотребназора.