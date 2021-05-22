Маунтин-Вью, США, , 05:51 — REGNUM Видеохостинг YouTube с 1 июня обновит условия использования своего сервиса, в результате чего получит право добавлять рекламу во все видео, загруженные пользователями. Об этом сообщили в блоге компании.

В новом пользовательском соглашении отмечается, что «пользователь, размещающий свой материал, соглашается с тем, что предоставляет YouTube право монетизировать его контент или взимать с пользователей плату за доступ к нему».

Кроме того, соглашение не позволит получать от YouTube какие-либо выплаты. Те выплаты, которые предусмотрены соглашениями с видеохостингом, с 1 июня «будут считаться роялти» и, в случае необходимости или требования законодательства, облагаться налогами.

Поставщиком услуг Сервиса является компания Google LLC (далее — YouTube или «мы»), деятельность которой осуществляется в соответствии с законодательством штата Делавэр. Компания зарегистрирована по адресу 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94 043. Также в данных условиях используется термин «Аффилированные лица» YouTube. Под ним подразумеваются компании группы Alphabet Inc.

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