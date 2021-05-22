Квекве, , 05:35 — REGNUM Правительство Зимбабве ввело режим карантина в крупном городе Квекве из-за появления в регионе индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2, заявил глава зимбабвийского минздрава Константино Чивенга в официальном обращении.

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Сообщается, что режим карантина в Квекве вводится на две недели. На этот период в городе закроют заведения общественного питания, бары, запретят собрания, а также вводят комендантский час.

«Людям, проезжающим через Квекве, строго рекомендуется проводить в городе как можно меньше времени на ближайшие две недели», — заявил Чивенга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Зимбабве подтвердили наличие индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. К 20 мая в этой африканской стране такой разновидностью вируса заразился один пациент в городе Квекве.

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