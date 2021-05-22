Латакия, Сирия, , 05:28 — REGNUM Строительство многоэтажных домов по госпрограмме возобновили в сирийском городе Латакия. Квартиры в них строятся для молодых семей — оплатить их можно будет льготной ипотекой, передаёт 22 мая телеканал РЕН-ТВ.

«Это целый район, где квартиры строятся именно для молодых семей. Есть целая государственная программа поддержки. 30% от стоимости жилья они платят сейчас, а остальные 70 благодаря госпрограмме отдают в течение 25 лет, без процентов», — сообщил начальник строительства Кинан Саид.

Строительство домов в Латакии началось ещё в 2011 году, но было заморожено с началом боевых действий. Строительство возобновилось десятилетие спустя, а подрядчиками на объектах выступают местные частные фирмы, которые нанимают рабочих из числа беженцев.

Отмечается, что похожие стройки начались в Алеппо и Хомсе. Там новое жилье предназначено для тех, кто пострадал от войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия направила свыше $1 млрд на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии, объектов религиозного культа и другие гуманитарные цели.

Читайте ранее в этом сюжете: На восстановление Сирии Россия направила свыше $1 млрд