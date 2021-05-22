Сеул, , 05:15 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 666 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

На оживленной торговой улице Мендон стало заметно менее людно. Сеул Xinhuanet.com

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По его данным, 633 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в Южной Корее вновь выросла заболеваемость после кратковременного снижения 20 мая. В тот день в республике выявили 561 инфицированного.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 135 344. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1926 человек.