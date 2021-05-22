Богота, , 05:14 — REGNUM Обвинения России в причастности к кибератакам и разжиганию насилия на протестах в Колумбии, которые ранее выдвинул министр обороны этой страны Диего Молано, отвергли в российском посольстве в Боготе.

«Такие серьёзные обвинения против нашей страны, которые мы считаем абсолютно безосновательными и не подкреплёнными какими бы то ни было конкретными фактами, никак не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией», — сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Там выразили недоумение тем, что такие заявления вообще прозвучали, и сожаление, что в ходе охвативших Колумбию беспорядков имелись человеческие жертвы.

Напомним, в Колумбии с 28 апреля проходят масштабные акции протеста против налоговой реформы. Министерство обороны этой страны подсчитало, что во время беспорядков пострадали не менее 1722 человек. Глава ведомства Диего Молано ранее заявлял, что «в социальных сетях есть информация о значительном количестве нападений и манифестаций, происходящих из России».

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