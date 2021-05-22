Москва, 22 мая, 2021, 04:55 — ИА Регнум. В субботу, 22 мая, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +20…+22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

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В ночь на 23 мая в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха — +10…+12 °C.

Ветер юго-западный, западный 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с, ночью — южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +17…+22 °C днём и +7…+12 °C ночью.

В воскресенье, 23 мая, днём в столице ожидается +20…+22 °C. По области +18…+23 °C. Ночью в регионе ожидается +6…+11 °C. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за сильного ветра в Москве и Московской области объявили повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности.