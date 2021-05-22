Москва, , 04:47 — REGNUM На прошедшей неделе 48 летательных аппаратов иностранных государств (37 самолётов-разведчиков и 11 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 21 мая опубликовала газета «Красная звезда».

На перехват возможных нарушителей один раз вылетали российские истребители из состава дежурных сил ПВО.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 139 лётных смен на 45 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили около 240 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели около 1,5 тыс. практических мероприятий на 39 полигонах. Было выполнено более 130 занятий по вождению, из них 47% — ночью. Десантниками было выполнено более 4,3 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 50 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа в войска были поставлены боевые машины БМП-3.

Как сообщало ИА REGNUM, милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на украинской территории и на Чёрном море.

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