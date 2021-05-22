Астрахань, , 04:47 — REGNUM На базе астраханского Центра боевого применения истребительной авиации военный комиссариат Астрахани провёл День призывника с гражданами, подлежащими призыву весной 2021 года, а также школьниками города и области. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в мероприятии приняли участие около 150 молодых людей и подростков.

«На нескольких учебных площадках молодым людям продемонстрированы условия жизни и быта военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; назначение, принцип действия, порядок разборки (сборки) автомата АК — 74, пулемёта РПК-74, пистолета ПМ; рассказано о боевом снаряжении «Ратник» и средстве защиты ПМК-2», — говорится в сообщении.

Гостям центра представили обслуживающую самолёты, вертолёты и аэродром автомобильную технику, работу специальных учебных тренажёров. Молодые люди также узнали много интересного об истребителе МиГ-29, его вооружении и снаряжении военного лётчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в 2021 году в ходе весенней призывной кампании впервые будут формироваться команды новобранцев не только из данной республики, но и из других субъектов Северного Кавказа.

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