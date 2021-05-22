Манила, , 04:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Филиппин, сообщает филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 67 километрах к юго-востоку от города Дон-Марселино на острове Минданао. Очаг подземных толчков залегал на глубине 47 километров. В институте отметили, что землетрясение было тектоническим по своей природе, оно способно вызвать афтершоки, но не разрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Никарагуа. Его очаг находился в 45 километрах от города Чинандега на глубине 64,14 километра. Сведений о пострадавших не поступало.

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