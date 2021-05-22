Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Соединенные Штаты окажут помощь Южной Корее по вакцинации южнокорейских военнослужащих против коронавирусной инфекции, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«Мы предоставим вакцинацию для 550 тыс. корейских солдат, матросов и летчиков, которые работают в тесном взаимодействии с американскими силами в Корее», — заявил он.

Байден добавил, что эта инициатива пойдет на пользу как американским военным, так и южнокорейским. Он также объявил, что Вашингтон договорился увеличить производство вакцин против COVID-19 для последующих поставок своим партнерам.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Южной Корее коронавирусом нового типа заразились более 900 военнослужащих. Уже 829 военных смогли выздороветь и выписались из медучреждений страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВС Южной Кореи за сутки выявили девять носителей коронавируса